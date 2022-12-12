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Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию "Северного потока", - посол

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Понедельник 12 декабря 2022 15:56
Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию "Северного потока", - посол Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия "ни при каких обстоятельствах" не будет рассматривать возможность возвращения к использованию российского газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev".

Она отметила, что зависимость Германии от российского газа значительно снизилась после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Наша зависимость от российского газа уменьшилась с более чем 50% до 9% или около того. Это то маленькое, что все еще проходит через украинскую ГТС. "Северный поток-2" был завершен, "Северный поток-1" был закончен Россией, которая давила на нас", - сказала Фельдгузен.

По ее мнению, Германия справилась с ограничением использования российского газа достаточно хорошо. Так, в стране не было отключений электроэнергии, а в домах достаточно тепло.

"Еще мы построили два LNG-терминала в рекордно короткие сроки. Если бы не война России против Украины, мы никогда бы не переключились так быстро на другие источники", - сказала посол.

Фельдгузен добавила, що Европа в целом хочет избавиться от российской энергетической зависимости.

Напомним, министр юстиции Германии Марко Бушман считает, что поддержка строительства газопровода "Северный поток-2" была вкладом Германии в развязывание войны России против Украины.

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Северный поток-2 Российская Федерация
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