"Газпром" снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта газа более чем на 45%
Российский "Газпром" с начала 2022 года до сих пор снизил добычу газа почти на 20% по сравнению с прошлогодними объемами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Газпрома".
Как сообщает компания, добыча газа составляет 394,1 млрд кубометров, что на 19,6% меньше прошлогодних показателей. В то же время экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 45,1%, или на 80,2 млрд кубометров меньше, чем в 2021 году.
Кроме того, снизился спрос на газ компании по газотранспортной системе даже на внутреннем рынке - он упал на 5,2%, или 12,5 млрд кубометров.
А вот в Китай экспорт газа вырос, хотя "Газпром" не приводит в своих отчетах конкретных цифр. Отмечено лишь, что в Китай газ поставляется по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC и регулярно превышает суточные контрактные объемы.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря из европейских подземных хранилищ отобрано 8,8 млрд кубометров газа, что составляет 12,6% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, продолжается отбор газа и из ПХГ Украины. На 13 декабря объем газа в украинских газохранилищах на 13,6% (на 2,1 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом. При этом отобрано 1,5 млрд кубометров - это чуть больше четверти (26,5%) объема газа, закачанного в летний период.
В конце ноября РБК-Украина сообщало, что министр энергетики Украины Герман Галущенко обвинил Москву в использовании "газового шантажа" в геополитических целях после того, как российский "Газпром" заявил, что может начать сокращать поставки газа в Молдову через территорию Украины с 28 ноября.
Однако почти сразу российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Ранее "Газпром" заявлял о намерении сделать это с 28 ноября.
На днях мы писали, что Молдова готовит иск против российского Газпрома за создание энергетического кризиса в стране и невыполнение контракта.
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