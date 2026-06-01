В ЕС до сих пор работает верфь, которая обслуживает танкеры России, - FT

Единственная верфь в ЕС

Датская верфь Fayard - единственная в Евросоюзе, где до сих пор обслуживают суда класса Arc7. Это ледоколы-танкеры, которые возят сжиженный природный газ с российского комплекса "Ямал" в Сибири в порты Северо-Западной Европы.

Эти суда зависят от европейских верфей - из-за их технического опыта и удобного расположения вблизи торговых маршрутов.

По данным анализа неправительственной организации Urgewald, шесть из 15 танкеров Arc7 должны пройти техническое обслуживание на Fayard этим летом.

Причина спешки - ЕС вводит запрет на обслуживание подсанкционных судов из России с 2027 года. К тому же блок полностью откажется от импорта российского газа также со следующего года.

В прошлом году Fayard приняла пять танкеров, прибывших с "Ямала". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - всего 15 судов.

Правительство против, но остановить не может

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще после первых сообщений о работе верфи для флота "Ямала" заявила: это "совершенно непонятно" и верфь "просто должна это прекратить".

Впрочем, техническое обслуживание таких судов не является незаконным - а значит, и рычагов принуждения у властей нет.

Нидерландская компания Damen, которая также обслуживала флот Arc7 на своей французской верфи в Бресте, еще в августе прошлого года заявила о прекращении этой работы. Компания объяснила решение внешней политикой Нидерландов, которая не поддерживает помощь в вывозе российского газа.

С начала полномасштабного вторжения Damen приняла восемь судов Arc7.

В отношении Damen также открыто уголовное производство в Нидерландах - из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России.

Между тем правительство Великобритании на прошлой неделе объявило собственный запрет на предоставление морских услуг судам, работающим в России, - как часть более широкой кампании по ограничению доходов Кремля от энергетики.