ЄС допустив Швейцарію до своєї системи швидкого виявлення через коронавірус

Раніше Швейцарія попросила приєднатися на строк кризи
Єврокомісія припустила Швейцарію на її прохання до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації через поширення китайського коронавірусу. Про це повідомив офіційний представник ЕК Стефан де Кеерсмекер на брифінгу в Брюсселі.
Як заявив Кеерсмекер, мета цієї системи у відстеженні розвитку обстановки у державах-членах ЄС та заходів, які вони приймають. Цим забезпечується скоординована реакція ЄС на коронавірус.
"І очевидно, що ми будемо залишатися в контакті зі швейцарською владою, щоб стежити за ситуацією та обмінюватися інформацією про епідемію коронавірусу", - сказав він.
Він додав, що європейський механізм цивільного захисту дозволяє на прохання швейцарської влади репатріювати літаками країн Євросоюзу громадян Швейцарії з районів епідемії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцину від коронавірусу можуть розробити за три місяці. Китайським вченим вдалося з'ясувати, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.
Також РБК-Україна писало, що у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу.
Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.