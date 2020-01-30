Вакцину від коронавірусу можуть розробити за три місяці

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Китайським вченим вдалося з’ясувати, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового коронавірусу щонайменше за три місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Крім того, він зазначив, що вченим вдалося з’ясувати, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.

"Нам вдалося виділити п'ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини", - заявив Лі Ланцзюань.

Нагадаємо, група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Однак зазначається, що почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.