ЕС допустил Швейцарию к своей системе быстрого обнаружения из-за коронавируса

Еврокомиссия допустила Швейцарию по ее просьбе к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях из-за распространения китайского коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер на брифинге в Брюсселе.

Как заявил Кеерсмэкер, цель этой системы в отслеживании развития обстановки в государствах-членах ЕС и мер, которые они принимают. Этим обеспечивается скоординированная реакция ЕС на коронавирус.

"И очевидно, что мы будем оставаться в контакте со швейцарскими властями, чтобы следить за ситуацией и обмениваться информацией об эпидемии коронавируса", - сказал он.

Он добавил, что европейский механизм гражданской защиты позволяет по просьбе швейцарских властей репатриировать самолетами стран Евросоюза граждан Швейцарии из районов эпидемии.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса могут разработать за три месяца. Китайским ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

Также РБК-Украина писало, что в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигла 7830 человек, из которых 170 человек погибли.