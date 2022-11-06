ЕС поможет Молдове с поставками газа и электроэнергии

Европейская комиссия поможет Молдове с поставками природного газа и электроэнергии в преддверии зимы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

"Хороший разговор с Президентом Молдовы Майей Санду. Мы обсуждали ужасную энергетическую ситуацию в Молдове. Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдове удовлетворить ее неотложные потребности в газе и электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также по словам фон дер Ляйен, в середине следующей недели она посетит Кишинев с официальным визитом.