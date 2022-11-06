ЄС допоможе Молдові з постачанням газу та електроенергії

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Хороша розмова з Президентом Молдови Майєю Санду. Ми обговорювали жахливу енергетичну ситуацію в Молдові. Ми працюємо над додатковою підтримкою, щоб допомогти Молдові задовольнити її невідкладні потреби у газі та електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також за словами фон дер Ляєн, у середині наступного тижня вона відвідає Кишинів з офіційним візитом.