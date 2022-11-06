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ЄС допоможе Молдові з постачанням газу та електроенергії

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія допоможе Молдові з постачанням природного газу та електроенергії напередодні зими.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Хороша розмова з Президентом Молдови Майєю Санду. Ми обговорювали жахливу енергетичну ситуацію в Молдові. Ми працюємо над додатковою підтримкою, щоб допомогти Молдові задовольнити її невідкладні потреби у газі та електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також за словами фон дер Ляєн, у середині наступного тижня вона відвідає Кишинів з офіційним візитом.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги становитиме 18 млрд євро.

Також ми писали, що російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн. кубометрів газу на добу, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

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ЄврокомісіяМолдоваУрсула фон дер Ляйєн