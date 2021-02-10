RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС має заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику РФ, - посол Польщі

Автор: Артур Родивилов

Російська влада прагне дискредитувати і розділити Євросоюз. Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Кремля є накладення заборони на завершення проекту "Північний потік-2".

Про це у виданні Euractiv написав посол Польщі при ЄС Анджей Садось.

Популярні новини
Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta 07 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
Білий дім відповів на заклик Байдена позбавити Трампа даних розвідки 07 лютого 2021
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021
Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів 09 лютого 2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази" 07 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021

На його думку, заборона на добудову дала б чіткий та однозначний результат. Він підкреслив, що ЄС не може дозволити поставити себе в залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС.

"Завершення будівництва трубопроводу та надання Росії можливості використовувати угоду з "непередбачуваним партнером" означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію та поділ країн Заходу", - заявив Садось.

На його переконання, використання "Північного потоку-2" буде ударом по громадському суспільству Росії і зусиллям російського опозиціонера Олексія Навального, який показав, на що призначені кошти з російських енергоносіїв.

"Доходи від "Північного потоку-2" зміцнять потенціал московського репресивного апарату", - констатував посол Польщі при ЄС.

Дипломат нагадав, що аргументи польської сторони перед візитом глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви минулого тижня були проігноровані і з цього треба зробити висновки. Він зазначив, що візит Борреля показав європейським інститутам правду про Росію, яка раніше європейськими інститутами "послідовно ігнорувалася".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 80 депутатів Європейського парламенту підписали лист з вимогою відправити Борреля у відставку. Вони назвали його візит в Російську Федерацію провалом європейської дипломатії.

Після поїздки він зазначив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою.

"Агресивно організована прес-конференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС", - зазначив Боррель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПольшаСеверный поток-2
Читайте також
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2"
Країни Балтії та Польща готують санкції проти Росії через Навального
Прогноз погоди