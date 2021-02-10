UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС должен запретить "Северный поток-2" в ответ на враждебную политику РФ, - посол Польши

Автор: Артур Родивилов

Российская власть стремится дискредитировать и разделить Евросоюз. Единственной нормальной реакцией на агрессивную политику Кремля является наложение запрета на завершение проекта "Северный поток-2".

Об этом в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Популярные новости
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
В ВОЗ не установили, какое животное стало "резервуаром" COVID-19 09 февраля 2021
Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа данных разведки 07 февраля 2021
Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов 09 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов 09 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021

По его мнению, запрет на достройку дал бы четкий и однозначный результат. Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС.

"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" означало бы дать разрешение на нарушение прав человека, преследование, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.

По его убеждению, использование "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального, показавшего, на что предназначены средства из российских энергоносителей.

"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - констатировал посол Польши при ЕС.

Дипломат напомнил, что аргументы польской стороны перед визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе были проигнорированы и из этого нужно сделать выводы. Он отметил, что визит Борреля показал европейским институтам правду о России, которая ранее европейскими институтами "последовательно игнорировалась".

Напомним, ранее сообщалось, что более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с требованием отправить Борреля в отставку. Они назвали его визит в Российскую Федерацию провалом европейской дипломатии.

После поездки он отметил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, но это не стало неожиданностью.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - отметил Боррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаСеверный поток-2
Читайте также
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2"
Страны Балтии и Польша готовят санкции против России из-за Навального
Прогноз погоды