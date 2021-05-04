ЄС має показати реальну підтримку євроінтеграційним прагненням України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційним прагненням України. За його словами, країна продовжує боротися за свою незалежність.

Про це він написав у своєму Facebook.

Президент підкреслив, що сім років Україна залишається справжнім форпостом Європи.

"Війна забирає наших людей, з’їдає нашу економіку, плюндрує наші, українські, території. Але це загроза для всієї Європи. Ось чому всі наші європейські партнери так уважно стежать за концентрацією російських військ на українському кордоні, за їхнім пересуванням і відведенням. Ось чому у виступі кожного з лідерів Україна була в центрі уваги – нею починали й закінчували дискусію. Наші партнери розуміють виклики й те, що вступ України до ЄС і НАТО сприятиме завершенню війни на Донбасі", - сказав Зеленський.

Він також висловив радість через підписання спільної декларації з президентом Польщі Анджеєм Дудою про європейське майбутнє України.

"Польща – вже друга держава, яка готова нас підтримати, коли постане питання про членство України в ЄС. І точно не остання – підписати подібну декларацію готова ще низка країн. І хоч ми поки не члени ЄС, з нами вже говорять як з рівноправними учасниками європейської родини", - резюмував Зеленський.

Раніше Анджей Дуда сказав, що на саміті НАТО в червні 2021 року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі. На саміті буде обговорюватися питання безпеки України і всієї Центральної Європи.