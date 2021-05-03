Президенти України, Польщі, Естонії, Литви й Латвії зробили спільну заяву
Президенти України, Польщі, Естонії, Литви й Латвії зустрілись сьогодні, 3 травня, у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення конституції Речі Посполитої. Після зустрічі вони зробили спільну заяву.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Очільники держав висловили необхідність підтримки свободи, суверенітету, територіальної цілісності, демократії, верховенства права, рівності та солідарності в країнах.
"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах", - йдеться в заяві.
Лідери висловили розуміння та підтримку до прагнень усіх націй регіону, з якими народи поєднує "спільна історична доля".
"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - заявили сторони.
Документ підписали президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Наусєда.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 травня, прибув до Польщі з робочим візитом.