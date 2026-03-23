ЕС все чаще исключает Венгрию из обсуждений из-за угрозы слива информации в РФ, - Politico

По причине угрозы утечки информации, страны ЕС используют более узкие форматы заседаний вместо совещаний со всеми государствами блока, чтобы Будапешт не знал подробности.

"В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной итого, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных, более мелких форматах - Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарский альянс, NB8, JEF и так далее", - сказал чиновник.

Politico поясняет, что цифры обозначают количество европейских лидеров в группе. Так, в состав Веймарского альянса входят Франция, Германия и Польша. NB8 - это восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF - это Объединенные экспедиционные силы, состоящие из 10 стран Северной Европы.

Один из дипломатов сказал, что в свете новых обвинений Венгрии в сливе информации России, ЕС может засекретить часть информации и документов.

Хоть присвоение статуса "секретно" "не является панацеей", но оно "может служить сдерживающими факторов против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам. Кроме того, это сделает расследования более автоматизированными".

Помимо этого, Бухарестская девятка на восточном фланге НАТО рассматривала возможность исключения Будапешта из этого формата в следующем году из-за неспособности договорится о поддержке Украины.

Пять дипломатов ЕС заявили, что не удивлены этой новостью, однако формальный ответ блока на новые обвинения пока не последует из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля. Любой официальный ответ зависит от того, будет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран.

"Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это прискорбная ситуация. Если останется после выборов, я думаю, ЕС должен найти способы решить эту проблему другим путем", - сказал дипломат, комментируя обвинения в адрес Венгрии.

Что предшествовало

Напомним, что буквально на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о давних подозрениях в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией.

"Новость о том, что люди Орбана в мельчайших деталях информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, никого не должна удивлять. Мы давно подозревали это. Именно поэтому я выступаю только в случае крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно", - написал он в соцсети Х.