ЕС даст Украине 1,4 млрд евро из замороженных активов РФ после ночной атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Фон дер Ляйен: Россия должна заплатить за разрушение

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от обездвиженных российских активов. Решение было принято после очередной волны российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы снова просыпаемся с новостями об ужасных преступлениях, совершенных Россией из-за ее воздушных атак на Украину. Россия должна заплатить за разрушения, которые она повлекла. И мы используем средства, полученные от обездвиженных российских активов, чтобы убедиться в этом", - подчеркнула она.

Корецкий подтвердил поступление средств

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что средства от ЕС уже направляются Украине.

"Средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить. Спасибо всем нашим европейским партнерам за принципиальную позицию. Это придает силы", - написал Корецкий.

Ночные обстрелы Киева и Киевщины: последствия

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами.

В нескольких районах столицы возникли пожары на складах и жилых домах, а десятки человек получили ранения.

Тем временем в Киевской области последствия атаки оказались еще более тяжелыми: в Броварском, Бучанском и Фастовском районах погибли 14 человек, еще около 30 получили ранения.

Из-за ударов по логистическим центрам на Броварщине останавливалось движение поездов.