Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У ЕС будут свои ракеты вместо "трамповских" от компании во главе с украинцем и россиянином

06:40 12.05.2026 Вт
3 мин
Ракета Ruta Block 2 может поражать цели врага на расстоянии в 700 километров
aimg Филипп Бойко
Фото: ракета Ruta Block 2 (Destinus)

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall запускает собственное производство крылатых ракет вместе с компанией Destinus. Это поможет Европе закрыть пробелы в защите после изменения политики США.

Проект получил название Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производство планируют начать в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Специалисты сосредоточатся на крылатых ракетах и баллистической артиллерии. Основная цель - удовлетворить потребности немецких и международных клиентов. Новая ракета Ruta Block 2 сможет поражать цели на расстоянии более 700 км.

Это меньше, чем у американских ракет Tomahawk, однако Европа нуждается в собственном ресурсе. Согласно отчету европейских военных, Россия производит 1100 крылатых ракет в год, а Евросоюз пока производит только 300 единиц.

Все решил "фактор Трампа"

Резкое развитие собственного европейского ВПК началось на фоне шаткой политики президента США Дональда Трампа в аспекте обороны ЕС и НАТО. Европейцы не хотят рисковать собственной безопасностью, да и война в Иране доказала, что арсеналы Штатов не бездонны.

Так что Германия и другие страны активизировали разработку собственных мощностей. Rheinmetall впервые заходит в нишу крылатых ракет. Ранее здесь доминировала панъевропейская группа MBDA.

История компании и украинский след

Название ракеты не случайно, ведь одним из руководителей нидерландской Destinus является украинец.

Хотя сам стартап был основан еще в 2021 году бывшим россиянином, физиком Михаилом Кокоричем. Он еще в 2011 основал в РФ частную космическую компанию Dauria, но был вынужден уже через год эмигрировать в США. Там он создал компании Astro Digital и Momentus, которые работали с Пентагоном.

В 2023 году к команде присоединился Александр Данилюк. Бывший министр финансов Украины стал старшим вице-президентом по вопросам обороны.

Destinus уже помогает ВСУ - поставляет Украине крылатые ракеты и дроны. Из-за этого Министерство обороны России внесло компанию в список потенциальных целей.

Компоненты для беспилотников производят за пределами Швейцарии, а собирают технику непосредственно в Украине.

Что еще нового известно о Rheinmetall

Немецкий гигант нацелился на порт в Румынии. Компания хочет усилиться в Черном море и для этого планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства.

Также компания Rheinmetall показала дрон, который уже мог тайно воевать в Украине. Беспилотник FV-014 способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

А еще эта компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.

