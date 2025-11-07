ЕС борется за поддержку Бельгии: под угрозой кредит Украине на 140 млрд евро

Европейская комиссия пытается убедить правительство Бельгии поддержать предоставление Украине мегакредита на 140 млрд евро, который должен стать финансовой "подушкой" для Киева на ближайшие три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, сегодня состоится один из решающих раундов консультаций: чиновники Еврокомиссии хотят убедить Бельгию, что все финансовые и юридические риски использования российских активов уже учтены и минимизированы.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер оставляет вопрос открытым, ведь внутри страны продолжается сложный бюджетный процесс: правительство пытается согласовать сокращение расходов на 10 млрд евро.
На фоне внутренней нестабильности Бельгия опасается, что может оказаться ответственной за возврат средств Москве, если юристы Кремля обжалуют использование заблокированных активов в судах.
Еще одна проблема - временной фактор. Если Бельгия не изменит позицию, ЕС не сможет вовремя принять пакет. В таком случае Киеву придется полагаться на другие источники финансирования или рисковать оказаться без критически необходимых средств весной 2025 года.
Сейчас дефицит украинского бюджета оценивается примерно в 60 млрд долларов на ближайшие два года, без учета расходов на оборону.
По словам еврокомиссара по вопросам экономики Валдиса Домбровскиса, юридические риски "ограничены", а любые потенциальные убытки для Бельгии будут перекрыты гарантиями от других правительств ЕС. В то же время Брюссель требует от партнеров национальных гарантий на сумму более 170 млрд евро "на всякий случай".
В случае положительного решения Еврокомиссия планирует уже в ближайшие недели внести законопроект о репарационном займе. Но если Европарламент также потребует участия в процессе, это может существенно затянуть принятие решения и поставить под угрозу своевременную финансовую поддержку Киева.
Напомним, международные партнеры Украины уже длительное время продолжают искать способы покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год. Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
Как отмечалось ранее, промедление не создает критических рисков для Украины, поскольку финансовые потребности государства на 2025 год уже обеспечены.
Кроме того, мы сообщали, что Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Подробнее о том, какие есть варианты, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что вчера, 6 ноября, Bloomberg раскрыл, почему ЕС до сих пор не согласовал финансовый план