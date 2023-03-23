В ЕС анонсировали дополнительную помощь Молдове на фоне угроз со стороны России

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker , об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Он подчеркнул, что недопустимо позволить Молдове стать жертвой дезинформации, гибридных атак и словесных угроз со стороны России.

"Я хотел бы отдельно отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдовы. Молдова получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС, и мы считаем, что это очень важно, как для Молдовы, так и для нас, и для всей Европы", - рассказал президент на полях саммита ЕС.

Напомним, ранее в ГУР заявляли, что Россия намеренно создает напряжение в Молдове при помощи протестов и назвали две цели таких действий.

Также мы писали, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, у России сейчас нет возможности развязать войну против Молдовы.

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