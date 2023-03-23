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В ЄС анонсували додаткову допомогу Молдові на тлі загроз з боку Росії

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Брюссель, Четвер 23 березня 2023 20:23
В ЄС анонсували додаткову допомогу Молдові на тлі загроз з боку Росії Фото: в ЄС анонсували додаткову допомогу Молдові на тлі загроз з боку Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз надасть Молдові додаткову підтримку, оскільки Росія намагається дестабілізувати ситуацію у країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс.

"Я хотів би окремо відзначити, що нам з колегами вдалося обговорити підтримку Молдови. Молдова отримає додаткову суттєву допомогу, підтримку від ЄС, і ми вважаємо, що це дуже важливо як для Молдови, так і для нас, і для всієї Європи", – розповів президент на полях саміту ЄС.

Він наголосив, що неприпустимо дозволити Молдові стати жертвою дезінформації, гібридних атак та словесних погроз з боку Росії.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявляли, що Росія свідомо створює напругу в Молдові за допомогою протестів і назвали дві цілі таких дій.

Також ми писали, що, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія зараз не має можливості розв'язати війну проти Молдови.

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