Ernest скасувала черговий рейс зі Львова до Італії

Причини скасування рейсів не повідомляються

Авіакомпанія Ernest скасувала черговий рейс з аеропорту Львова до Неаполя (Італія). Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Повідомляється, що скасовано виліт рейсу ERN578 Львів-Неаполь, який був запланований на 16:45. Також скасовано рейс ERN277 Неаполь-Львів, приліт якого планувався на 21:45.

"Причину авіакомпанія не повідомила. Пасажирів буде поінформовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня РБК-Україна повідомляло, що Ernest скасувала рейси Мілан Бергамо-Львів і Львів-Мілан Бергамо. Причини скасування також не повідомлялися.

Раніше через страйк пілотів лоукостера Ryanair в аеропортах Німеччини, запланований на п'ятницю, 10 серпня 2018 року, компанія скасувала 250 з більш ніж 2,4 тис. запланованих рейсів. Також наголошується, що пасажирам пропонували безкоштовний перехід на інший рейс доступний.

У компанії також заявляють, що просили пілотів попереджати про страйки за 7 днів, разом з тим, вони відмовилися і повідомили про страйк у Німеччині всього за два дні.