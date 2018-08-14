Ernest отменила очередной рейс из Львова в Италию

Причины отмены рейсов не сообщаются

Авиакомпания Ernest отменила очередной рейс из аэропорта Львова в Неаполь (Италия). Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Сообщается, что отменен вылет рейса ERN578 Львов-Неаполь, который был запланирован на 16:45. Также отменен рейс ERN277 Неаполь-Львов, прилет которого планировался на 21:45.

"Причину авиакомпания не сообщила. Пассажиры будут проинформированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа РБК-Украина сообщало, что Ernest отменила рейсы Милан Бергамо-Львов и Львов-Милан Бергамо. Причины отмены также не сообщались.

Ранее из-за забастовки пилотов лоукостера Ryanair в аэропортах Германии, запланированной на пятницу, 10 августа 2018 года, компания отменила 250 из более чем 2,4 тыс. запланированных рейсов. Также отмечается, что пассажирам предлагали бесплатный переход на другой доступный рейс.

В компании также заявляют, что просили пилотов предупреждать о забастовках за 7 дней, вместе с тем, они отказались и сообщили о забастовке в Германии всего за два дня.