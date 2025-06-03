Ермак встретился с Келлогом: обсудили переговоры в Стамбуле и операции Украины

Ермак подчеркнул, что он встретился с Келлогом во время своего визита в Вашингтон.

"Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - отметил он.

По словам руководителя ОП, одной из тем стали похищенные Россией украинские дети. Украинская делегация в Стамбуле передала списки детей и ждет ответа от Москвы. США включены в этот процесс.

"Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", - добавил Ермак.

Также он отметил, что Украина благодарна президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу за поддержку.