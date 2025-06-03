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Єрмак зустрівся з Келлогом: обговорили переговори в Стамбулі та операції України

Фото: керівник ОП Андрій Єрмак та спецпосланник президента США Кіт Келлог (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом. Вони, зокрема, обговорили другий раунд українсько-російських переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

Єрмак підкреслив, що він зустрівся з Келлогом під час свого візиту до Вашингтона.

"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні", - зазначив він.

За словами керівника ОП, однією з тем стали викрадені Росією українські діти. Українська делегація в Стамбулі передала списки дітей і чекає відповіді від Москви. США включені в цей процес.

"Я сказав, що Росія робить усе, щоб не припиняти вогонь. І цьому слід покласти край через силу, тому що Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції і знищувати їхній військовий потенціал", - додав Єрмак.

Також він зазначив, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу і всьому американському народу за підтримку.

Візит Єрмака до США

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, керівник ОП Андрій Єрмак полетів до США.

За його словами, на поїздку заплановано низку зустрічей української делегації з командою президента Дональда Трампа.

Також Єрмак хотів обговорити можливе посилення американських санкцій проти Росії.

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