Єрмак зустрівся з Келлогом: обговорили переговори в Стамбулі та операції України

Єрмак підкреслив, що він зустрівся з Келлогом під час свого візиту до Вашингтона.

"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні", - зазначив він.

За словами керівника ОП, однією з тем стали викрадені Росією українські діти. Українська делегація в Стамбулі передала списки дітей і чекає відповіді від Москви. США включені в цей процес.

"Я сказав, що Росія робить усе, щоб не припиняти вогонь. І цьому слід покласти край через силу, тому що Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції і знищувати їхній військовий потенціал", - додав Єрмак.

Також він зазначив, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу і всьому американському народу за підтримку.