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Ермак о встрече по формуле мира на Мальте: будет мощным шагом к первому саммиту лидеров

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Предстоящая встреча по формуле мира, которая пройдет на Мальте, должна стать мощным шагом к первому саммиту на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"На эту встречу (на Мальте - ред.) едет мощная украинская делегация. Мы ожидаем конструктивных консультаций. И я считаю, что это будет мощный шаг для организации первого саммита на уровне лидеров", - отметил Ермак. 

Он уточнил, что после первого саммита лидеров Украина ожидает начала саммитов или конференций, которые будут тематическими насчет каждого из пунктов. Такие саммиты должны заканчиваться конкретными решениями, уже есть соответствующие наработки. 

Встреча на Мальте

Напомним, 28 и 29 октября на Мальте пройдет уже третья встреча по формуле мира на уровне советников глав государств. Планируется, что в ней будут участвовать страны Глобального Юга. 

Главная цель для Украины, по словам Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Стоит заметить, что две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде. 

 

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