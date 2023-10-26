Єрмак про зустріч щодо формули миру на Мальті: буде потужним кроком до першого саміту лідерів

"На цю зустріч (на Мальті - ред.) їде потужна українська делегація. Ми очікуємо на конструктивні консультації. І я вважаю, що це буде потужний крок для організації першого саміту на рівні лідерів", - зазначив Єрмак.

Він уточнив, що після першого саміту лідерів Україна очікує на початок самітів чи конференцій, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Такі саміти мають закінчуватись конкретними рішеннями, вже є відповідні напрацювання.

Зустріч на Мальті

Нагадаємо, 28 та 29 жовтня на Мальті пройде вже третя зустріч щодо формули миру на рівні радників глав держав. Планується, що у ній братимуть участь країни Глобального Півдня.

Головна мета для України, за словами Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Варто зауважити, що дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джидді.