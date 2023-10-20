ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мирный саммит по Украине на Мальте: стала известна дата проведения

Пятница 20 октября 2023 15:36
UA EN RU
Мирный саммит по Украине на Мальте: стала известна дата проведения Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На Мальте пройдет третий мирный саммит по Украине с так называемым Глобальным Югом. Встреча пройдет 28 и 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цель встречи на Мальте - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" плана президента Владимира Зеленского.

"Переговоры на Мальте продолжат наращивать темп по созданию более широкой и масштабной поддержки мирных усилий под руководством Украины перед намеченным Глобальным мирным саммитом", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Мальты.

Дата проведения саммита пока не определена, поскольку партнеры стремятся достичь прогресса на уровне советников по безопасности по привлечению стран Юга к украинской позиции, прежде чем состоится встреча на более высоком уровне.

Украинская формула мира и саммит в Джидде

Прошлый мирный саммит по Украине прошел 5 и 6 августа в Саудовской Аравии. Главной темой встречи стала украинская формула мира.

Эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.

Подробно о том, как саммит в Джидде стал переломным моментом в консолидации мирового сообщества вокруг Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мальта Война России против Украины
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ