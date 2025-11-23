Ермак заявил о хорошем прогрессе по мирному плану: работа будет продолжена

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодняшняя встреча между США и Украиной в Женеве насчет мирного плана была "очень продуктивной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся к справедливому и прочному миру. Украинский народ заслуживает и хочет этого мира больше, чем когда либо", - сказал он журналистам.
Ермак подчеркнул, что Украина благодарна нашим большим друзьям - США, и ее президенту Дональду Трампу и его команде - за преданность делу мира.
Он отметил, что работа будет продолжена, и Украина также "будет привлекать наших европейских друзей".
К слову, сразу после общения с прессой Ермак в своем Telegram продублировал те же тезисы, но уточнил ряд моментов.
Он сказал, что сейчас завершилась первая сессия переговоров между делегациями Украины и США. Вскоре сегодня произойдет вторая встреча, "над которой мы продолжим работать над общими предложениями с привлечением наших европейских партнеров".
Но самое главное, Ермак написал, что окончательные решения будут принимать президенты Украины и США.
Напомним, на днях США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
Документ имеет спорные и болезненные для Киева пункты, из-за чего Украина и Европа настояли на его редактировании. Так, собственно, и возникла сегодняшняя встреча в Женеве.
Секретарь СНБО Рустем Умеров, который принимает участие в консультациях, сказал, что в текущей редакции план Трампа, изменения которого еще утверждается, уже отражает большинство украинских приоритетов.
Кроме того, после первой сессии переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в американский мирный план вносятстя изменения.
Добавим, что президент США Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: принять сделку до 27 ноября. При этом вчера он уточнил, что его предложение не окончательное и в документ могут быть внесены правки.