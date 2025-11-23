Єрмак заявив про гарний прогрес щодо мирного плану: роботу буде продовжено

"Ми домоглися дуже хорошого прогресу і рухаємося до справедливого і міцного миру. Український народ заслуговує і хоче цього миру більше, ніж будь-коли", - сказав він журналістам.

Єрмак наголосив, що Україна вдячна нашим великим друзям - США, і її президенту Дональду Трампу та його команді - за відданість справі миру.

Він зазначив, що роботу буде продовжено, і Україна також "залучатиме наших європейських друзів".

До слова, одразу після спілкування з пресою Єрмак у своєму Telegram продублював ті самі тези, але уточнив низку моментів.

Він сказав, що наразі завершилася перша сесія переговорів між делегаціями України та США. Незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, "над якою ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів".

Але найголовніше, Єрмак написав, що остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США.