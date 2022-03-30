Єрмак заявив, що Україні для перемоги не вистачає інтенсивного озброєння

Голова ОПУ впевнений, що Збройні Сили України можуть перейти в контрнаступ і звільняти свої території.

"Якщо у нас буде достатньо інтенсивного озброєння, ми переможемо", - зазначив Єрмак.

Однак, якщо армія окупантів окопається, її буде відтіснити складніше, ніж зупинити просування.

"Я думаю, що в світі є одна, а може бути, дві армії, здатні зупинити російську армію після місяця боїв. Якби я був членом НАТО, мені було б дуже цікаво мати країну, яка на практиці покаже, на що вона здатна", - заявив глава ОПУ.