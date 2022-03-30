Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения

Председатель ОПУ уверен, что Вооруженные Силы Украины могут перейти в контрнаступление и освобождать свои территории.

"Если у нас будет достаточно интенсивного вооружения, мы победим", - отметил Ермак.

Однако, если армия оккупантов окопается, ее будет оттеснить сложнее, чем остановить продвижение.

"Я думаю, что в мире есть одна, а может быть, две армии, способные остановить русскую армию после месяца боев. Если бы я был членом НАТО, мне было бы очень интересно иметь страну, которая на практике покажет, на что она способна", - заявил глава ОПУ.