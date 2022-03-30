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Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, чего не хватает Украине для победы над Россией. Он считает, что для полного освобождения территорий от оккупантов нужно больше интенсивного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий Ермака изданию The Economist.

Председатель ОПУ уверен, что Вооруженные Силы Украины могут перейти в контрнаступление и освобождать свои территории.

"Если у нас будет достаточно интенсивного вооружения, мы победим", - отметил Ермак.

Однако, если армия оккупантов окопается, ее будет оттеснить сложнее, чем остановить продвижение.

"Я думаю, что в мире есть одна, а может быть, две армии, способные остановить русскую армию после месяца боев. Если бы я был членом НАТО, мне было бы очень интересно иметь страну, которая на практике покажет, на что она способна", - заявил глава ОПУ.

Напомним, что Украина примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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