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Україна візьме участь у зустрічі Північноатлантичної ради

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Брюссель, Вівторок 29 березня 2022 16:06
Україна візьме участь у зустрічі Північноатлантичної ради Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантична рада збереться на зустріч 6 і 7 квітня в Брюсселі. На зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО запрошена Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Зустріч відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням генсекретаря Йенса Столтенберга.

У прес-службі зазначили, що 7 квітня відбудуться дві сесії.

"На першу сесію запрошені міністри закордонних справ Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції та України, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки / віце-президент Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

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