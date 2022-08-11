Єрмак і Залужний провели позитивні переговори з Білим домом і Пентагоном, - Зеленський

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провели телефонні переговори з помічником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент назвав зміст розмови позитивним, проте не став розкривати деталі.

"Відбулася чергова розмова у форматі Єрмак-Салліван-Залужний-Міллі. Тематика розмови ясна, зміст позитивний, а деталі, я думаю, зайві", - сказав президент.

Попередня традиційна розмова відбулася наприкінці липня. Сторони обговорили російську агресію в Україні та міжнародну підтримку українських збройних сил.

Нагадаємо, Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Крім того, США нададуть Уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.