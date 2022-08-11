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Ермак и Залужный провели позитивные переговоры с Белым домом и Пентагоном, - Зеленский

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Киев, Четверг 11 августа 2022 23:28
Ермак и Залужный провели позитивные переговоры с Белым домом и Пентагоном, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провели телефонные переговоры с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Президент назвал содержание разговора позитивным, однако не стал раскрывать детали.

"Состоялся очередной разговор в формате Ермак-Салливан-Залужный-Милли. Тематика разговора ясна, содержание позитивное, а детали, я думаю, лишние", - сказал президент.

Предыдущий традиционный разговор состоялся в конце июля. Стороны обсудили российскую агрессию в Украине и международную поддержку украинских вооруженных сил.

Напомним, Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Кроме того, США предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

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