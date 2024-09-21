Ермак призвал мир отреагировать на подготовку РФ к ударам по ядерным объектам Украины

Что предшествовало

Напомним, сегодня недавно новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы.

Глава МИД уточнил, что речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - отметил Сибига.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. В частности, на объекты инфраструктуры будет отправлено больше наблюдателей для безопасности АЭС.

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