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Ермак призвал мир отреагировать на подготовку РФ к ударам по ядерным объектам Украины

Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация готовит удары по ядерным объектам Украины, что является подготовкой к возможному сценарию ядерной катастрофы. Мир должен отреагировать на это.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он отметил, что накануне зимы Россия готовится к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины, открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи.

По его словам, это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Ермак призвал мир отреагировать на это.

"Россия - террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, сегодня недавно новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы.

Глава МИД уточнил, что речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - отметил Сибига.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. В частности, на объекты инфраструктуры будет отправлено больше наблюдателей для безопасности АЭС.

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