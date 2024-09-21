Єрмак закликав світ відреагувати на підготовку РФ до ударів по ядерних об'єктах України

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні нещодавно новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Голова МЗС уточнив, що мова йде про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - зазначив Сибіга.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Зокрема, на об'єкти інфраструктури буде відправлено більше наглядачів для безпеки АЕС.

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