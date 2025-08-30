Ермак: Запад должен заставить РФ сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем

Страны Запада должны надавить на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Украина будет победителем, ведь она сильна и хочет только справедливого и длительного мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Newsmax .

Он подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации Украина не проиграет эту войну, а Россия - не выиграет.

В качестве подтверждения своей точки зрения, глава Офиса президента (ОП) привел три фактора.

Во-первых, отметил он, официальный Киев некоторое время назад просил страны Запада дать Украине оружие и "вы увидите, как мы боремся".

"И сейчас весь мир признает, что украинцы - одни из лучших борцов в мире борцов", - сказал Ермак.

Во-вторых, отметил руководитель ОП, Украина просила Запад помочь ей финансово для налаживания производства собственного оружия, и "сейчас весь мир признает, что мы являемся лидерами в производстве беспилотников".

И в-третьих, рассказал Ермак, сегодня Киев просит союзников надавить на Россию.

"Побудите Россию сесть за стол переговоров. И вы сможете увидеть, что и за столом переговоров, мы будем победителями, потому что мы сильные. Мы хотим только справедливого и длительного мира", - подчеркнул глава ОП.

В качестве подтверждения своих намерений, он привел цитату президента Дональда Трампа, произнесенную им во время саммита в Белом доме: "Меня не интересуют решения на месяц или на несколько лет. Я хочу на длительный период времени".

"И это возможно только для справедливого и длительного мира", - добавил Ермак.