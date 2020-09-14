У Раді вважають, що справу "вагнерівців" роздувають для створення напруги в суспільстві

Фото: Олександр Завітневич (прес-служба Завитневича)

Справу "вагнерівців" навмисно роздувається для створення напруги в українському суспільстві. Для цього використовуються всі інструменти, не тільки медійні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна, заявив глава комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

За його словами, вся історія з "вагнерівцями" використовується проти України. До цього процесу вже підключили навіть Білорусь.

"Знаєте, у нас тут між військовими ходить такий жарт, що якщо б дійсно ця операція була, то ми б всі зааплодували нашим спецслужбам. А насправді ви ж бачите, що все це використовується проти нашої країни з метою її розхитати, накачати певною інформацією. Задіяні всі інструменти та ресурси, і не тільки медійні", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, в кінці липня в Білорусі затримали понад 30 бійців російської ПВК "Вагнера". Деякі з бойовиків раніше воювали на Донбасі, тому Україна звернулася з проханням про їх екстрадицію. Однак, Білорусь видала бойовиків Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Раді розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" в Білорусі було спецоперацією Служби безпеки України і спецслужби США.

При цьому в РНБО заявили, що у них не було інформації про операції по "вагнерівцям".