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Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником Байдена. Обговорили Росію

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 22:28
Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником Байдена. Обговорили Росію Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вдруге за тиждень поговорив телефоном з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію з агресією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Twitter.

"Продовжили предметне обговорення з Салліваном поточної ситуації навколо України та перспектив її деескалації. Обмінялися думками щодо подальших кроків політико-дипломатичного врегулювання. Вдячний США за незмінну підтримку України", - розповів керівник ОП про переговори.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Єрмака і Саллівана відбулася 12 січня. Тоді сторони обговорили відновлення переговорів у нормандському форматі.

А наприкінці грудня Єрмак та Салліван говорили про кроки для досягнення миру в Україні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Білий дім Андрій Єрмак
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