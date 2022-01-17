Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником Байдена. Обговорили Росію
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вдруге за тиждень поговорив телефоном з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію з агресією Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Twitter.
"Продовжили предметне обговорення з Салліваном поточної ситуації навколо України та перспектив її деескалації. Обмінялися думками щодо подальших кроків політико-дипломатичного врегулювання. Вдячний США за незмінну підтримку України", - розповів керівник ОП про переговори.
Нагадаємо, попередня телефонна розмова Єрмака і Саллівана відбулася 12 січня. Тоді сторони обговорили відновлення переговорів у нормандському форматі.
А наприкінці грудня Єрмак та Салліван говорили про кроки для досягнення миру в Україні.