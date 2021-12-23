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Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 22:26
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Вони обмінялися думками про подальші кроки для досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

"Продовжили регулярний обмін думками з Джейком Салліваном щодо двостороннього порядку і ситуації навколо України", - написав глава ОП.

Єрмак додав, що також обговорив з радником президента США подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, 22 грудня Тристороння контактна група домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Відзначимо, Німеччина і Франція закликали Росію дотримуватися режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Офіс президента
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Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
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