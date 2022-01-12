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Єрмак обговорив з радником Байдена роботу "нормандської четвірки"

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Київ, Середа 12 січня 2022 21:31
Єрмак обговорив з радником Байдена роботу "нормандської четвірки" Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Вони відзначили важливість продовження переговорів у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

"Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном", - написав глава ОП.

За його словами, в ході бесіди обговорювалася ситуація з безпекою навколо України і подальші кроки по її деескалації.

"Відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки", - додав Єрмак.

Нагадаємо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав держав може відбутися найближчим часом. З моменту останніх переговорів у цьому форматі пройшло понад двоє років.

Докладно про майбутні переговори та історію нормандського формату - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Нормандська четвірка
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