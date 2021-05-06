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Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 21:45
Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится Коллаж РБК-Украина: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о возможности встречи лидеров Украины и США. По его словам, есть основания полагать, что встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом может вскоре состояться.

Об этом сообщил Офис президента.

Как рассказал Ермак, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал он.

Ермак также добавил, что в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.

Напомним, 2 апреля Зеленский впервые поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ и российской агрессии против Украины.

После этого посол Украины в США рассказала, что украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.

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Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится
Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится
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