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Зеленский выступает на Совбезе ООН: трансляция

Нью-Йорк, Среда 20 сентября 2023 18:31
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Зеленский выступает на Совбезе ООН: трансляция Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствует на заседании Совбеза ООН. Он выступает с речью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Зеленский в ООН

Вчера украинский президент выступил на дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это был его первый визит в ООН после начала российского вторжения. В прошлом году Зеленский выступал на ГА ООН по видеосвязи.

Выступая на 78-й сессии ГА ООН, Зеленский анонсировал, что на заседании Совбеза ООН представит подробнее украинскую формулу мира.

"Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Главное, что речь идет не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной", - говорил он.

Больше заявлений по выступлению украинского президента на ГА ООН читайте в материале РБК-Украина.

Совбез ООН с Лавровым, но без Макрона и Сунака

На сегодняшнее заседание Совбеза ООН будут присутствовать лидеры государств-участников Совбеза. Однако заседание пропустят французский президент Эммануэль Макрон (из-за запланированного визита британского короля Чарльза III) и Риши Сунак (из-за насыщенного графика).

Не будет на Совбезе ООН и российского диктатора Владимира Путина, но поскольку Москва не может упустить возможность воспользоваться площадкой для распространения своей пропаганды, то на заседание отправили главу МИД Сергея Лаврова.

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