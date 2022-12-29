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Ермак об исключении РФ из Совбеза ООН: сегодня это более реально, чем раньше

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Исключение Российской Федерации из Совета безопасности ООН сегодня более реально, чем тогда, когда Украина впервые подняла этот вопрос в международном сообществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Сегодня это стало более реальным, чем тогда, когда об этом начали говорить. Это процесс, когда нужно, чтобы не только мы, не только ближайшие партнеры, а большинство стран (поддержали – ред.). – 143 страны – это было очень важно. Мы это сделали вместе с партнерами", - отметил Ермак.

По его словам, Иногда нужно коммуницировать и понимать, что от одного слова зависит отношение к вопросу 10-20 стран.

"Очень важно, когда мы что-то ставим своей целью, понимать и уважать интересы партнеров", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

На вопрос пугают ли такие инициативы (об исключении РФ из Совбеза ООН – ред.) некоторые страны, он ответил: "Кого-то еще да, а кого-то уже нет".

Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.

Кроме того, 23 декабря глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.

Ранее СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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Андрей ЕрмакООН