Ермак об исключении РФ из Совбеза ООН: сегодня это более реально, чем раньше

Исключение Российской Федерации из Совета безопасности ООН сегодня более реально, чем тогда, когда Украина впервые подняла этот вопрос в международном сообществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.
"Сегодня это стало более реальным, чем тогда, когда об этом начали говорить. Это процесс, когда нужно, чтобы не только мы, не только ближайшие партнеры, а большинство стран (поддержали – ред.). – 143 страны – это было очень важно. Мы это сделали вместе с партнерами", - отметил Ермак.
По его словам, Иногда нужно коммуницировать и понимать, что от одного слова зависит отношение к вопросу 10-20 стран.
"Очень важно, когда мы что-то ставим своей целью, понимать и уважать интересы партнеров", - подчеркнул руководитель Офиса президента.
На вопрос пугают ли такие инициативы (об исключении РФ из Совбеза ООН – ред.) некоторые страны, он ответил: "Кого-то еще да, а кого-то уже нет".
Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.
Кроме того, 23 декабря глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.
Ранее СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.
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