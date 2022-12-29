Ермак об исключении РФ из Совбеза ООН: сегодня это более реально, чем раньше

"Сегодня это стало более реальным, чем тогда, когда об этом начали говорить. Это процесс, когда нужно, чтобы не только мы, не только ближайшие партнеры, а большинство стран (поддержали – ред.). – 143 страны – это было очень важно. Мы это сделали вместе с партнерами", - отметил Ермак.

По его словам, Иногда нужно коммуницировать и понимать, что от одного слова зависит отношение к вопросу 10-20 стран.

"Очень важно, когда мы что-то ставим своей целью, понимать и уважать интересы партнеров", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

На вопрос пугают ли такие инициативы (об исключении РФ из Совбеза ООН – ред.) некоторые страны, он ответил: "Кого-то еще да, а кого-то уже нет".

Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.