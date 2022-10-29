Ермак о выходе России из зерновой сделки: очередной пример примитивного шантажа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает выход России из Черноморской зерновой инициативы очередным примером примитивного шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Ермака в Telegram.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо", - написал Ермак. По его мнению, это - агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут.