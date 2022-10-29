Єрмак про вихід Росії із зернової угоди: черговий приклад примітивного шантажу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Єрмака в Telegram.

"Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано", - написав Єрмак. На його думку, це - агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть.