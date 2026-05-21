Ермак отреагировал на слухи о поездке своего отца в Россию

16:13 21.05.2026 Чт
2 мин
Ранее о поездке Бориса Ермака в РФ писали СМИ
aimg Иван Носальский
Ермак отреагировал на слухи о поездке своего отца в Россию Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не подтвердил и не опроверг слухи о том, что его отец Борис Ермак ездил в Санкт-Петербург в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Журналист попросила у Ермака прокомментировать слухи о том, что его отец летал в Россию.

"Я не знаю. Моему отцу 81 год, это очень уважаемый, честный и патриотичный человек. Мне неизвестно о его поездках. Если даже это и было, он должен об этом сказать", - сказал Ермак.

Также бывший руководитель ОП считает, что такие слухи - это часть кампании против его семьи. И "никто почему-то не пишет" о том, что его брат воюет с российскими оккупантами.

По словам Ермака, его отец всю жизнь прожил в Киеве и любит свою страну.

Слухи о Борисе Ермаке

Напомним, на этой неделе журналисты проекта "Схемы" утверждали, что, согласно базе данных авиаперелетов, Борис Ермак, отец бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, посещал Россию в ноябре 2019 года.

По данным журналистов, Борис Ермак вместе со своей женой транзитом через Минск летали в Санкт-Петербург.

Такой визит состоялся уже после того, как Ермак был назначен помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Стоит заметить, что недавно Андрей Ермак получил подозрение по делу "Династия". По информации НАБУ и САП, преступная группа "отмывала" деньги через строительство элитной недвижимости в селе Козин под Киевом.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен.

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
