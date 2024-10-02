Ермак открыл третье заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей: подробности мероприятия

Среди участников – представители стран – членов коалиции, украинской власти и международных организаций.

Андрей Ермак отметил важность работы коалиции, которая является частью реализации четвертого пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".

"Сегодня мы можем говорить не только о целях, но и о результатах работы коалиции за последние шесть месяцев. Спасибо каждому, кто отказался стоять в стороне, пока наши дети находятся в плену", - сказал глава Офиса главы государства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что необходимо усиливать международное давление на Россию, чтобы как можно скорее вернуть украинских детей.

"Украина готова и стремится вернуть всех детей, но для этого нужна международная поддержка. Только работая вместе, мы можем добиться успеха в этом чрезвычайно важном деле", – отметил Дмитрий Лубинец.

Участники заседания обсудили результаты деятельности коалиции за последние полгода. Кроме того, страны-члены представили проекты по поддержке Украины в возвращении и реинтеграции детей.

В частности, Нидерланды помогают создать базу ДНК для идентификации и возвращения украинских детей в долгосрочной перспективе. Также при поддержке ПРООН украинских полицейских учат использовать ДНК-устройства.

США способствуют деятельности Yale Conflict Observatory, которая проводит важные аналитические исследования по незаконной депортации украинских детей в Россию, документируя и освещая военные преступления РФ.

Великобритания и другие страны через фонд Партнерство за сильную Украину продолжают поддерживать работу Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, а также помогают с проведением информационных кампаний в государствах Глобального Юга.

Латвия организовала летние лагеря для психологической реабилитации около 600 маленьких украинцев, пострадавших от войны.

Эстония помогает собирать данные о депортированных детях и предлагает возможности для их реабилитации.

Европейский Союз в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA работает над повышением уровня осведомленности о депортации украинских детей, а также над усилением санкций. В целом санкционные ограничения уже введены против более 60 человек и организаций, в том числе против российских чиновников, а именно уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Германия способствует программам реабилитации и психосоциальной поддержки украинских детей.

Кроме того, во время заседания обсудили подготовку к тематической конференции на основе пункта Формулы мира об освобождении всех пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30–31 октября в Канаде. Также по результатам заседания Украина и Канада одобрили совместное заявление сопредседателей коалиции.