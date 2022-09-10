Мешканці Лисичанська бачать ЗСУ на околицях міста, - Гайдай

Місцеві мешканці Лисичанська вже бачать на околицях містах українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За словами Гайдая, сьогодні максимально гарний день для абсолютної більшості жителів Луганської області.

"Жителі Лисичанська вже побачили ЗСУ на околиці міста", - заявив очільник області.

Також над Кремінною партизани вночі підняли український прапор, а росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганської області.

При цьому Гайдай додав, що всім треба дочекатись офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ стосовно цих подій.