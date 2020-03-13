Єрмак: Україна погодить децентралізацію та вибори з ОРДЛО

Україна погодить з представниками окупованого Донбасу питання децентралізації і проведення місцевих виборів. Про це на брифінгу повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, контактна група в Мінську цього тижня взяла на себе кілька зобов'язань.

"Учасники тристоронньої контактної групи зафіксували необхідність прийняття такого рішення. Ми взяли на себе зобов'язання погодити кілька питань, що стосується децентралізації та проведення місцевих виборів - з представниками ОРДЛО в рамках тристоронніх контактної групи", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві вибори в Україні восени також повинні відбутися на окупованому Донбасі.

Крім того, президент запропонував спільне патрулювання кордону України, ОБСЄ та ОРДЛО. При цьому українська сторона уточнює, що представники незаконних збройних формувань не входитимуть до таких патрулів.

