Ермак в Турции встретился с руководителями компании Baykar

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Турецкую Республику встретился с руководителями компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар", Халуком и Сельчуком Байрактарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram .

Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Он стал первым иностранным гостем, побывавшим в исследовательском центре компании Baykar, подтвердив его фактическое открытие.

В ходе встречи с руководителями компании стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, по производству БПЛА на территории Украины.

"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - заявил Ермак.

Он также вручил орден "За заслуги" ІІІ степени председателю Совета директоров и техническому директору компании "Байкар" Сельчуку Байрактару.