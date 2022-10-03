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Ермак в Турции организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей

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Понедельник 03 октября 2022 20:32
Ермак в Турции организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей Фото: Андрей Ермак в Турции организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Во время визита в Турецкую Республику руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными - защитниками "Азовстали", недавно освобожденными из российского плена, и организовал их встречу с родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Ермак отметил важность организации реабилитации освобожденных военных и адаптации их к нормальной жизни.

Также при содействии турецкой стороны он организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей, также прибывшими в Стамбул. Воины смогли увидеть и обнять своих родных и близких впервые за многие месяцы.

Руководитель ОП отметил, что за время пребывания военных в плену их семьям также пришлось пережить сложнейшие испытания, и они справились с этим достойно.

Ермак пожелал героям быстрого восстановления и выразил убеждение, что благодаря мужеству и самоотверженности наших воинов и народа Украина одержит победу и командиры смогут вернуться на Родину и воссоединиться с семьями. А к тому времени Украина совместно с партнерами будет заботиться о безопасности бойцов и их родных.

"Сегодня главное - обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников. Все равно важно здоровье тела и духа. Поэтому относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", - добавил он.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" какое-то время будут в Турции.

Кстати, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Все детали о том, как прошел этот обмен – читайте в материале РБК-Украина.

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Азовсталь Андрей Ермак Турция
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