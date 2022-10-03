Ермак в Турции организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей

Во время визита в Турецкую Республику руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными - защитниками "Азовстали", недавно освобожденными из российского плена, и организовал их встречу с родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Ермак отметил важность организации реабилитации освобожденных военных и адаптации их к нормальной жизни.

Также при содействии турецкой стороны он организовал встречу защитников "Азовстали" с членами их семей, также прибывшими в Стамбул. Воины смогли увидеть и обнять своих родных и близких впервые за многие месяцы.

Руководитель ОП отметил, что за время пребывания военных в плену их семьям также пришлось пережить сложнейшие испытания, и они справились с этим достойно.

Ермак пожелал героям быстрого восстановления и выразил убеждение, что благодаря мужеству и самоотверженности наших воинов и народа Украина одержит победу и командиры смогут вернуться на Родину и воссоединиться с семьями. А к тому времени Украина совместно с партнерами будет заботиться о безопасности бойцов и их родных.

"Сегодня главное - обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников. Все равно важно здоровье тела и духа. Поэтому относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", - добавил он.